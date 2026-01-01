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Kinoafisha
Persons
Tonie Marshall
Awards
Awards and nominations of Tonie Marshall
Tonie Marshall
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Tonie Marshall
Venice Film Festival 2002
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1994
Golden Berlin Bear
Nominee
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