Klim Shipenko Awards

Awards and nominations of Klim Shipenko

Klim Shipenko
Sochi Open Russian Film Festival 2010 Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2009 Sochi Open Russian Film Festival 2009
Full-Length Film
Nominee
