Awards and nominations of Susanne Bier

Susanne Bier
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Director: Fiction
Nominee
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
Queer Lion
Nominee
Sundance Film Festival 2005 Sundance Film Festival 2005
World Cinema - Dramatic
Winner
World Cinema - Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2002 Toronto International Film Festival 2002
International Critics' Award (FIPRESCI) - Special Mention
Winner
