Сюзанна Бир
Susanne Bier
О персоне
Фильмография
Новости
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
BAFTA 2017
Best Director: Fiction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Квир-лев
Номинант
Сандэнс 2005
Мировое кино – драматургия
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2002
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
Победитель
