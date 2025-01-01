Menu
James Coburn
Awards
Awards and nominations of James Coburn
Academy Awards, USA 1999
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Winner
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Miniseries
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Nominee
