Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Gina Lollobrigida Awards

Awards and nominations of Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida
Awards and nominations of Gina Lollobrigida
Golden Globes, USA 1961 Golden Globes, USA 1961
World Film Favorite - Female
Winner
Golden Globes, USA 1985 Golden Globes, USA 1985
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1969 Golden Globes, USA 1969
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
BAFTA Awards 1955 BAFTA Awards 1955
Best Foreign Actress
Nominee
Berlin International Film Festival 1986 Berlin International Film Festival 1986
Berlinale Camera
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more