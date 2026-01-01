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Kinoafisha
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Gina Lollobrigida
Awards
Awards and nominations of Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida
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Awards
Awards and nominations of Gina Lollobrigida
Golden Globes, USA 1961
World Film Favorite - Female
Winner
Golden Globes, USA 1985
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1969
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
BAFTA Awards 1955
Best Foreign Actress
Nominee
Berlin International Film Festival 1986
Berlinale Camera
Winner
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