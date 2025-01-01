Menu
Awards and nominations of Tim Daly

Tim Daly
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Razzie Awards 1996 Razzie Awards 1996
Worst Screen Ensemble
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001 Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
