Riccardo Scamarcio
Awards
Riccardo Scamarcio
Awards and nominations of Riccardo Scamarcio
Venice Film Festival 2015
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 2009
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Berlin International Film Festival 2006
EFP Shooting Star
Winner
