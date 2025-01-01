Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Riccardo Scamarcio Awards

Awards and nominations of Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio
Awards and nominations of Riccardo Scamarcio
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Berlin International Film Festival 2006 Berlin International Film Festival 2006
EFP Shooting Star
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more