Ellen Barkin
Golden Globes, USA 1998 Golden Globes, USA 1998
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1992 Golden Globes, USA 1992
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
