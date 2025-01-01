Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Persons
Vincent Perez
Awards
Awards and nominations of Vincent Perez
Vincent Perez
Awards and nominations of Vincent Perez
Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Golden Berlin Bear
Nominee
