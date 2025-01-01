Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Vincent Perez Awards

Awards and nominations of Vincent Perez

Vincent Perez
Awards and nominations of Vincent Perez
Cannes Film Festival 1999 Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 1992 Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more