Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Rodrigo Santoro Awards

Awards and nominations of Rodrigo Santoro

Rodrigo Santoro
Awards and nominations of Rodrigo Santoro
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Male Revelation
Winner
MTV Movie + TV Awards 2007 MTV Movie + TV Awards 2007
Best Villain
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017 Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more