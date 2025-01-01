Меню
Родриго Санторо
Награды
Награды и номинации Родриго Санторо
Rodrigo Santoro
Награды и номинации Родриго Санторо
Каннский кинофестиваль 2004
Мужское откровение
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
