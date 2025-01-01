Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Martin Campbell Awards

Awards and nominations of Martin Campbell

Martin Campbell
Awards and nominations of Martin Campbell
BAFTA Awards 1986 BAFTA Awards 1986
Best Drama Series/Serial
Winner
Best Drama Series/Serial
Winner
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more