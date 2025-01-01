Menu
Giovanni Ribisi
Awards and nominations of Giovanni Ribisi
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999 Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast
Nominee
