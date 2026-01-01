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Kinoafisha Persons Ivan Dobronravov Awards

Awards and nominations of Ivan Dobronravov

Ivan Dobronravov
Awards and nominations of Ivan Dobronravov
Sochi Open Russian Film Festival 2010 Sochi Open Russian Film Festival 2010
Best Actor
Winner
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