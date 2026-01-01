Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Иван Добронравов
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Награды и номинации Ивана Добронравова
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Награды и номинации Ивана Добронравова
Кинотавр 2010
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В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«Явный перебор»: за границей этой комедии с Мироновым выдали рейтинг 8,2 — в России прозвали «полным разочарованием»
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
Российский сериал гуляет по миру: иностранцы Sci-Fi Первого канала полюбили всей душой – у нас его закрыли посреди сезона
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
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