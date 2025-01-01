Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Peter Facinelli
Awards
Awards and nominations of Peter Facinelli
Peter Facinelli
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Peter Facinelli
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree