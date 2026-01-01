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Kinoafisha
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Kirill Pletnev
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Awards and nominations of Kirill Pletnev
Kirill Pletnev
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Awards
Awards and nominations of Kirill Pletnev
Sochi Open Russian Film Festival 2015
Kinotavr Shorts Competition Prize
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2017
Full-Length Film
Nominee
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