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Kinoafisha Persons Kirill Pletnev Awards

Awards and nominations of Kirill Pletnev

Kirill Pletnev
Awards and nominations of Kirill Pletnev
Sochi Open Russian Film Festival 2015 Sochi Open Russian Film Festival 2015
Kinotavr Shorts Competition Prize
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2017 Sochi Open Russian Film Festival 2017
Full-Length Film
Nominee
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