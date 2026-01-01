Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Dmitriy Dyuzhev Awards

Awards and nominations of Dmitriy Dyuzhev

Awards and nominations of Dmitriy Dyuzhev
Sochi Open Russian Film Festival 2005 Sochi Open Russian Film Festival 2005
Special Mention
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2011 Sochi Open Russian Film Festival 2011
Kinotavr. Short Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more