Kinoafisha Persons Renata Litvinova Awards

Awards and nominations of Renata Litvinova

Moscow International Film Festival 2012 Moscow International Film Festival 2012
Kommersant Weekend Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2006 Sochi Open Russian Film Festival 2006
Best Actress
Winner
