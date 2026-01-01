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Kinoafisha Persons Ada Rogovtseva Awards

Awards and nominations of Ada Rogovtseva

Ada Rogovtseva
Awards and nominations of Ada Rogovtseva
Moscow International Film Festival 1971 Moscow International Film Festival 1971
Best Actress
Winner
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