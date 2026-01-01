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Kinoafisha Persons Vladimir Ilyin Awards

Awards and nominations of Vladimir Ilyin

Vladimir Ilyin
Awards and nominations of Vladimir Ilyin
Moscow International Film Festival 2009 Moscow International Film Festival 2009
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1999 Sochi Open Russian Film Festival 1999
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1991 Sochi Open Russian Film Festival 1991
Best Actor
Winner
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