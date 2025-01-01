Menu
Awards and nominations of Cam Gigandet

Cam Gigandet
MTV Movie + TV Awards 2009 MTV Movie + TV Awards 2009
Best Fight
Winner
MTV Movie + TV Awards 2008 MTV Movie + TV Awards 2008
Best Fight
Winner
Best Fight
Winner
