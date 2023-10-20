Cast
Adrian Brzakala
Priest Michal
Zuzanna Lit
Designer Krysia
Maciej Mikolajczyk
Karol Wojtyla
Mateusz Wieclawek
Bronek Budny
Zbigniew Stryj
Colonel Wojnar
Krzysztof Szczepaniak
'Ryzy'
Mateusz Grydlik
Karol Wojtyla
Cast and Crew
Writer
Andrzej Golda
Composer
Zygmunt Konieczny
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2023
Online premiere
8 February 2024
World premiere
20 October 2023
Release date
|20 October 2023
|Poland
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|15
Production
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Telewizja Polska (TVP), Krakowskie Biuro Festiwalowe
Also known as
Figurant, Strawman, Objekt, Figura, Gölge Adam