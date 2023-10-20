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Poster of Figurant
5.6
Kinoafisha Films Figurant
5.6

Figurant

, 2023
Figurant
Poland / History, Drama / 18+
Poster of Figurant
5.6

Cast

Adrian Brzakala
Priest Michal
Paula Kinaszewska
Zuzanna Lit
Designer Krysia
Maciej Mikolajczyk
Karol Wojtyla
Szymon Roszak
Wasik
Mateusz Wieclawek
Bronek Budny
Marianna Zydek
Marta
Zbigniew Stryj
Colonel Wojnar
Krzysztof Wach
'Lysy'
Krzysztof Szczepaniak
'Ryzy'
Mateusz Grydlik
Karol Wojtyla
Director Robert Glinski
Writer Andrzej Golda
Composer Zygmunt Konieczny
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2023
Online premiere 8 February 2024
World premiere 20 October 2023
Release date
20 October 2023 Poland 15
Production Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Telewizja Polska (TVP), Krakowskie Biuro Festiwalowe
Also known as
Figurant, Strawman, Objekt, Figura, Gölge Adam

Film rating

5.6
Rate 10 votes
6.1 IMDb
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