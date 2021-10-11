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Poster of Drugelio sirdis
7.5
Kinoafisha Films Drugelio sirdis
7.5

Drugelio sirdis

, 2021
Drugelio sirdis
Lithuania / Drama, Family / 18+
Poster of Drugelio sirdis
7.5

Cast

Vilne Konstancija Abukeviciute
Rugile
Mindaugas Balabonas
Benas
Egle Jackaite
Juozapas' Mother
Gabija Jaraminaite
Teacher
Gabrielia Kuodyte
Rugile's Mother
Elijas Malinauskas
Juozapas
Rokas Mizeikis
Titas
Lukas Petrauskas
Juozapas' Father
Mariu Repšys
Benas' Father
Domantas Starkauskas
Domas
Director Inesa Kurklietyte
Writer Modesta Jurgaityte, Inesa Kurklietyte
Composer Johann Raila Jonas Jurkunas
Cast and Crew

Film details

Country Lithuania
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2021
World premiere 11 October 2021
Release date
1 September 2023 Azerbaijan
1 September 2023 Bulgaria
15 April 2022 Lithuania N-7
1 September 2023 Moldova
8 September 2023 Poland
1 September 2023 Tajikistan
1 September 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $462,874
Production Fralita Films
Also known as
Drugelio sirdis, A Butterfly's Heart, Cuore DI Farfalla, Das Herz eines Schmetterlings, Drugelio širdis, Liblika süda, Serce motyla, Vlinderhart, Η καρδιά τής πεταλούδας, Сердце бабочки, 蝴蝶的心

Film rating

7.5
Rate 14 votes
6.8 IMDb
Updated 29 April 2025
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