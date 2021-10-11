Cast
Vilne Konstancija Abukeviciute
Rugile
Mindaugas Balabonas
Benas
Egle Jackaite
Juozapas' Mother
Gabija Jaraminaite
Teacher
Gabrielia Kuodyte
Rugile's Mother
Elijas Malinauskas
Juozapas
Lukas Petrauskas
Juozapas' Father
Mariu Repšys
Benas' Father
Domantas Starkauskas
Domas
Cast and Crew
Director
Inesa Kurklietyte
Writer
Modesta Jurgaityte, Inesa Kurklietyte
Composer
Johann Raila Jonas Jurkunas
Film details
Country
Lithuania
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2021
World premiere
11 October 2021
Release date
|1 September 2023
|Azerbaijan
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|1 September 2023
|Bulgaria
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|15 April 2022
|Lithuania
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|N-7
|1 September 2023
|Moldova
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|8 September 2023
|Poland
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|1 September 2023
|Tajikistan
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|1 September 2023
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$462,874
Production
Fralita Films
Also known as
Drugelio sirdis, A Butterfly's Heart, Cuore DI Farfalla, Das Herz eines Schmetterlings, Drugelio širdis, Liblika süda, Serce motyla, Vlinderhart, Η καρδιά τής πεταλούδας, Сердце бабочки, 蝴蝶的心