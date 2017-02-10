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Poster of Kiss and Cry
6.7
Kinoafisha Films Kiss and Cry
6.7

Kiss and Cry

, 2017
Kiss and Cry
Canada / Drama, Romantic, Biography, Sport / 18+
Poster of Kiss and Cry
6.7

Cast

Brittany Bristow
Riley Allison
Sarah Fisher
Carley Allison
Luke Bilyk
John Servinis
Chantal Kreviazuk
May Allison
Sergio Di Zio
Mark Allison
Julia Tomasone
Samantha Allison
Brian Paul
Dr. Klein
Naomi Snieckus
Sophie Wexner
Denis Akiyama
Shin Amano
Peter Snider
Mr. Bowman
Director Sean Cisterna
Writer Willem Wennekers
Composer Carley Allison, Casey Manierka-Quaile
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2017
Online premiere 31 August 2017
World premiere 10 February 2017
Budget $1,100,000
Production Mythic Productions, PurpleDOG
Also known as
Kiss and Cry, Beijar e Chorar, Besa y llora, Garder le sourire, Kiss & Cry, Pasión sobre hielo, Ангелы Карли, 亲吻与哭泣

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.7 IMDb
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