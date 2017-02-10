Cast
Brittany Bristow
Riley Allison
Chantal Kreviazuk
May Allison
Sergio Di Zio
Mark Allison
Julia Tomasone
Samantha Allison
Naomi Snieckus
Sophie Wexner
Cast and Crew
Director
Sean Cisterna
Writer
Willem Wennekers
Composer
Carley Allison, Casey Manierka-Quaile
Film details
Country
Canada
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2017
Online premiere
31 August 2017
World premiere
10 February 2017
Budget
$1,100,000
Production
Mythic Productions, PurpleDOG
Also known as
Kiss and Cry, Beijar e Chorar, Besa y llora, Garder le sourire, Kiss & Cry, Pasión sobre hielo, Ангелы Карли, 亲吻与哭泣