Киноафиша Трейлеры Любовь в большом городе 3. Тизер

Дата публикации: 23 сентября 2013
Любовь в большом городе 3 – В жизни каждого отца, рано или поздно наступает момент,  когда жена улетает на заслуженный отдых, а он остается один на один с собственным ребенком. Казалось бы – ничего сложного! Также подумали Игорь, Артем и Сауна, даже не подозревая, какой «водопад» приключений накроет их с головой.  Измученные «прелестями» отцовства, парни встречают своего старого приятеля Святого Валентина. Снимая стресс за бутылочкой виски, ребята в шутку мечтают о том, чтобы  их дети поскорее стали взрослыми. А на утро, шокированные папаши понимают - их мечта сбылась и  теперь они на собственной шкуре поймут, что значит поговорка: «Большие дети – большие проблемы…»
Obniman 2 апреля 2015, 12:51
ходил сегодня,03.01.2014, понравилась комедия, смешная, простая, легкая, для будущих молодоженов самое оно)) ну и тем кто думает о детях) сходите весело)
nurova2002 2 апреля 2015, 12:51
а что так мало сообщений??? может не ходить?✌️
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Сборище бездарных актеришек в бездарном опусе,который можно смотреть разве что с похмелья в новогодние каникулы

Один Вилле Хаапасало спасает эту бредятину

От кривляний Екатерины Климовой в парике Мэрилин Монро хотелось бл.вануть
