Любовь в большом городе 3
– В жизни каждого отца, рано или поздно наступает момент, когда жена улетает на заслуженный отдых, а он остается один на один с собственным ребенком. Казалось бы – ничего сложного! Также подумали Игорь, Артем и Сауна, даже не подозревая, какой «водопад» приключений накроет их с головой. Измученные «прелестями» отцовства, парни встречают своего старого приятеля Святого Валентина. Снимая стресс за бутылочкой виски, ребята в шутку мечтают о том, чтобы их дети поскорее стали взрослыми.
А на утро, шокированные папаши понимают - их мечта сбылась и теперь они на собственной шкуре поймут, что значит поговорка: «Большие дети – большие проблемы…»
Один Вилле Хаапасало спасает эту бредятину
От кривляний Екатерины Климовой в парике Мэрилин Монро хотелось бл.вануть
