Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Поля - трейлер
Киноафиша Трейлеры Поля. Трейлер

Поля. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 августа 2011
Поля – В Техасе происходит серия загадочных зверских убийств. Чтобы положить конец кровавому кошмару, угнетающему весь штат, техасский следователь объединяет усилия с опытным нью-йоркским сыщиком. В центре сюжета — два детектива: один местный техасец Майк Саудер, второй — переехавший из Нью-Йорка Брайан Хай. Герои в паре расследуют загадочные убийства жертв, найденных на Полях Смерти. Сложность в том, что места преступления как такового нет: всех жертв преступники привозят из других мест и просто сваливают в Техасе — отсюда и название Поля Смерти для этой области. Внезапно из следователей детективы сами превращаются в жертв: преступники начинают играть с ними в кошки-мышки, подсовывая улики и донимая звонками с телефонов убитых. Когда они похищают местную девочку Энн, Саудер и Хай идут на все, чтобы найти ее.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не очень.

Хорошие актеры ДиДи Морган и Джессика Честейн выдали по полной, их персонажи на людей похожи. Тут и боль, и отчаянье пополам с надеждой. Еще Хлоя Моретц понравилась. Вах, какая дэвочка!..

Но фильм не дотягивает ни до хорошей драмы, ни до приличного триллера. Диалоги неловкие, сценарий слабый.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
"А режиссер, здесь – дочь Майкла Манна, кстати".



Ну, так видно, что яблочко от яблони недалеко ябнулось.

Но чего-то не хватило, жаль...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 27/11/2011 - 13:00:58




Да, от самой истории мурашки по коже. И глаза эти у Моргана, и пот на лице. И девочка неприкаянная, все время за нее страшно. Болота, туман, тоска.

Но как рот откроют, все, в аут... Фальшиво, даже неловко за актеров.

Бывший Джек Скалли постоянно кому-то чего-то в зад засунуть грозился, фу. Видно, сочинитель так себе крутого копа представляет: глаза таращит, жевачку жует и анальными манипуляциями пугает.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Кино правильное,нормальный детективчик без закруток и изысков лучших образцов жанра,но

и слабые места не резали глаз.По моим скромным наблюдениям,если копы нравятся больше

преступников,то детектив,триллер,или боевик неплохой,а если наоборот-тогда весьма неоднозначный✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.6 Поля
Поля триллер, драма, криминал, 2011, США
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Алиса в Стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в Стране чудес  трейлер 2
Первый на Олимпе - трейлер 02:01
Первый на Олимпе  трейлер
Шелби Оукс. Город-призрак - trailer 2 01:30
Шелби Оукс. Город-призрак  trailer 2
Хэллоуин. Ночной кошмар - трейлер 01:47
Хэллоуин. Ночной кошмар  трейлер
Сират - дублированный трейлер 01:55
Сират  дублированный трейлер
Умри, любовь моя - дублированный трейлер 00:58
Умри, любовь моя  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 2 02:33
Чебурашка 2  трейлер 2
Я бы тебя пнула, если бы могла - дублированный трейлер 02:16
Я бы тебя пнула, если бы могла  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше