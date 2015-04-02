Поля
– В Техасе происходит серия загадочных зверских убийств. Чтобы положить конец кровавому кошмару, угнетающему весь штат, техасский следователь объединяет усилия с опытным нью-йоркским сыщиком.
В центре сюжета — два детектива: один местный техасец Майк Саудер, второй — переехавший из Нью-Йорка Брайан Хай. Герои в паре расследуют загадочные убийства жертв, найденных на Полях Смерти. Сложность в том, что места преступления как такового нет: всех жертв преступники привозят из других мест и просто сваливают в Техасе — отсюда и название Поля Смерти для этой области. Внезапно из следователей детективы сами превращаются в жертв: преступники начинают играть с ними в кошки-мышки, подсовывая улики и донимая звонками с телефонов убитых. Когда они похищают местную девочку Энн, Саудер и Хай идут на все, чтобы найти ее.
Хорошие актеры ДиДи Морган и Джессика Честейн выдали по полной, их персонажи на людей похожи. Тут и боль, и отчаянье пополам с надеждой. Еще Хлоя Моретц понравилась. Вах, какая дэвочка!..
Но фильм не дотягивает ни до хорошей драмы, ни до приличного триллера. Диалоги неловкие, сценарий слабый.
Ну, так видно, что яблочко от яблони недалеко ябнулось.
Но чего-то не хватило, жаль...
Да, от самой истории мурашки по коже. И глаза эти у Моргана, и пот на лице. И девочка неприкаянная, все время за нее страшно. Болота, туман, тоска.
Но как рот откроют, все, в аут... Фальшиво, даже неловко за актеров.
Бывший Джек Скалли постоянно кому-то чего-то в зад засунуть грозился, фу. Видно, сочинитель так себе крутого копа представляет: глаза таращит, жевачку жует и анальными манипуляциями пугает.
и слабые места не резали глаз.По моим скромным наблюдениям,если копы нравятся больше
преступников,то детектив,триллер,или боевик неплохой,а если наоборот-тогда весьма неоднозначный✊
