Приключения Паддингтона - дублированный тизер
Приключения Паддингтона. Дублированный тизер

Приключения Паддингтона. Дублированный тизер

Дата публикации: 25 марта 2014
Приключения Паддингтона – Познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. На пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора и опасностей.
3lik 26 октября 2015, 23:46
нормуль - достойно- и весело - местами даже до слёз ))) сходить стоит - и желательно в компании- но, как то - уж сухо снято- но увесисто - открыт Лондон!!! -



соглашусь с высказываниями выше - пора бы уже и у нас снять подобное и даже лучше!!! начните с Бутово ))0))

а по фильму- все 8 из 10 )))
26 октября 2015, 23:46
fanbunga 28 октября 2015, 00:51
Влюбилась я в это кино. Обязательно притащу в коллекцию.

придраться не к чему. Все темы и характеры раскрыты, все ружья выстрелили, мерзавчиков хочется пожалеть. Николь Кидман играет невероятно крутой "горшочек с медом".

Там есть эпизод, когда мишка ползет на крышу в шахте под музыкальную тему Lalo Schifrin из Mission: Impossible. Какое было в зале, в конце Mission коллективное ах!!.. ✊

10/10
28 октября 2015, 00:51
7.4 Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона семейный, комедия, приключения, 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
