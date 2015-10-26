Приключения Паддингтона
– Познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. На пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора и опасностей.
соглашусь с высказываниями выше - пора бы уже и у нас снять подобное и даже лучше!!! начните с Бутово ))0))
а по фильму- все 8 из 10 )))
придраться не к чему. Все темы и характеры раскрыты, все ружья выстрелили, мерзавчиков хочется пожалеть. Николь Кидман играет невероятно крутой "горшочек с медом".
Там есть эпизод, когда мишка ползет на крышу в шахте под музыкальную тему Lalo Schifrin из Mission: Impossible. Какое было в зале, в конце Mission коллективное ах!!.. ✊
10/10
