Сумасшедшая помощь
– Добрый, веселый, ленивый Евгений, снаряженный в дорогу тетей, приезжает в Москву из белорусской деревни на заработки... Криминальное происшествие неожиданно разлучает его с товарищами и оставляет одного без денег и документов. Избит, ограблен, запуган — казалось, Евгений обречен стать бомжом...
Но случается чудо. Бездомного провинциала приветил незнакомый москвич! Добрый человек, бывший инженер, проявляет необычную чуткость и открытость. Евгений живет у него дома. Хозяин покоряет его простотой и благородством, а главное — увлекает его пафосом борьбы с повседневным злом сегодняшнего мегаполиса.
Стремление помочь людям оборачивается для наших героев серией непредсказуемых веселых приключений. В то же время герои замечают странную закономерность: похоже, все зло в их районе исходит от единственного человека — ненавидящего свою работу участкового милиционера...
