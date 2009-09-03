Меню
Сумасшедшая помощь - отрывок 2
Киноафиша Трейлеры Сумасшедшая помощь. Отрывок 2

Сумасшедшая помощь. Отрывок 2

Дата публикации: 3 сентября 2009
Сумасшедшая помощь – Добрый, веселый, ленивый Евгений, снаряженный в дорогу тетей, приезжает в Москву из белорусской деревни на заработки... Криминальное происшествие неожиданно разлучает его с товарищами и оставляет одного без денег и документов. Избит, ограблен, запуган — казалось, Евгений обречен стать бомжом... Но случается чудо. Бездомного провинциала приветил незнакомый москвич! Добрый человек, бывший инженер, проявляет необычную чуткость и открытость. Евгений живет у него дома. Хозяин покоряет его простотой и благородством, а главное — увлекает его пафосом борьбы с повседневным злом сегодняшнего мегаполиса. Стремление помочь людям оборачивается для наших героев серией непредсказуемых веселых приключений. В то же время герои замечают странную закономерность: похоже, все зло в их районе исходит от единственного человека — ненавидящего свою работу участкового милиционера...
6.3 Сумасшедшая помощь
Сумасшедшая помощь комедия, 2008, Россия
