Малефисента
– Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось…В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка - ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.
Дочурка у нее прелестная.
Анжелина великолепна как всегда! И вообще фильм очень красивый, приятно смотреть.
P.S. Никакого нетрадиционного подтекста и лесбийской любви там и близко нет, это просто у некоторых зрителей гормоны давят на мозг))
Анджелина Джоли поразила воображение своей нетрадиционной прической с мощными рогами - как-то раньше актрисы и в качестве главных героинь стеснялись выглядеть подобным образом, но А.Джоли не из тех дам, которые хоть чего-то стесняются и сделала ещё один шаг на пути раскрепощения образа женщин в кино. Скоро отсутствие рогов у актрис будет бросаться в глаза. ✊
Насколько надо быть ИЗВРАЩЁННЫМ И ИСПОРЧЕННЫМ,чтобы в ДЕТСКОЙ сказке ТАКОЕ увидеть?!!!!!!!!!!!!!!Как говориться,у кого что болит... Отличный сказка для детей и их родителей,сюжет немного хромает по части повествования,но в целом весьма и весьма.Очень жизненно:Король злобный говнюк,няни не в состоянии и за собой уследить не то что за ребёнком,принц бесхребетное чмо,а Малефисента... из любого прекрасного человека можно сделать монстра,если отрезать ему "крылья". 9 из 10
З.Ы.Про лесбийскую любовь...некоторые "МУЖЧИНЫ" могут её и в материнской любви углядеть...
p.s. Фея с рогами и когтями (для чего??) на крыльях, это сильно!
Ему не до них, у него целый бизнес.. и у них... За ними следят слуги, за чернокожими ребятишками..✊
Еще при просмотре хочется дорисовать пентаграмму зачитать каримбд и принести в жертву ягненка, приправляя всё это оргией в грязи...да и принцесска временами читает обкуренные тексты...один из них...как рас про жизнь на болоте... Фильм на 7 - 7+ =-)) по 10-ой шкале.
кстати, если кто не знает...в роли принцессы играет дочь Анджелины Джоли ;)
P.S Ель Фэннинг(принцесса) является младшей сестрой Дакоты Фэннинг, родителей зовут Джой и Стивен. Причем здесь Джоли ?
Сюжет слабо закручен? Ну, собственно, и ладно, это ж сказка, а не детектив. Актёры молодцы, визуальный ряд на высоте, эмоциональный фон сильный.
Вполне тянет на 8 баллов.
