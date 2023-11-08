Настоящий Дед Мороз
– Главный Дедушка Мороз получил травму и не сможет раздать всем детям подарки и устроить новогоднее чудо. Тогда было принято решение отправить его сына, еще неопытного Деда Мороза, спасти праздник. Однако, выдвинувшись на задание, юный Мороз теряет свой волшебный посох, а сам оказывается где-то на московской окраине. Волшебной силой, сокрытой в посохе, овладевает чиновник, который использует ее в своих целях. А Мороз-сын пытается сориентироваться в новогоднем мегаполисе и справиться с поставленной ему нелегкой задачей.
Авторизация по e-mail