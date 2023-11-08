Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Настоящий Дед Мороз - трейлер
Киноафиша Трейлеры Настоящий Дед Мороз. Трейлер

Настоящий Дед Мороз. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 ноября 2023
Настоящий Дед Мороз – Главный Дедушка Мороз получил травму и не сможет раздать всем детям подарки и устроить новогоднее чудо. Тогда было принято решение отправить его сына, еще неопытного Деда Мороза, спасти праздник. Однако, выдвинувшись на задание, юный Мороз теряет свой волшебный посох, а сам оказывается где-то на московской окраине. Волшебной силой, сокрытой в посохе, овладевает чиновник, который использует ее в своих целях. А Мороз-сын пытается сориентироваться в новогоднем мегаполисе и справиться с поставленной ему нелегкой задачей.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.6 Настоящий Дед Мороз
Настоящий Дед Мороз семейный, комедия, 2023, Россия
Долгая прогулка - trailer 2 02:30
Долгая прогулка  trailer 2
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
Финник 2 - трейлер 01:37
Финник 2  трейлер
Орудия - дублированный трейлер 2 01:54
Орудия  дублированный трейлер 2
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Ритмы мечты - трейлер 02:21
Ритмы мечты  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше