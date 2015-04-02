Крик 4
– Сидни Прескотт последние несколько лет провела в относительной тишине и покое. Теперь она работает методистом в Вудсборгской Средней Школе, в которой сама училась. Жизнь потихоньку налаживается, вдали от вспышек и видеокамер папарацци.
Но когда находят труп одного из студентов, мир Сидни Прескотт вновь начинает рушиться. Всему виной возродившийся убийца в маске «Лицо Призрака».
Убийства жуткие, скорее, в духе Джейсона. Местную королеву кромсали уж очень страшно.
Убивать шерифа медицинской "уткой" - это сильно, но ужасно смешно. Вообще, чем ближе к финалу, тем происходящее безумнее и смешнее.
Отличный, в общем, фильм. Слегка раздражали разборки Дьюи с Гейл, которая все пыталась доказать, что она круче всех.Но на то она и Гейл, и приходится терпеть ее такую, какая есть.
ну тогда посмотрю.....вроде неплохая актриса она мне еще в Оторве понравилась..
✊
Вроде,все атрибуты присутствуют-масочки,ножички,но заценить это действо может лишь истинный крикоман✊ .Самоирония-вещь хорошая,главное,не превратить её в фарс,или трэш.
Интрига присутствует,развязка неплохая.Хочешь крутизны,ужасов-обнаруживаешь неоправданные разговоры об ужасах и затянутость событий.И теряешь,теряешь интерес✊ К концу просыпаешься-О!Что-то интересное появилось-тут и сказочке конец.
5\10
в Голливуде биополярное растройство похоже не у одной Кетрин..
