Ной - дублированный отрывок 1
Киноафиша Трейлеры Ной. Дублированный отрывок 1

Ной. Дублированный отрывок 1

Дата публикации: 12 марта 2014
Ной – Эпическая и пронзающая душу история отца, воина и спасителя Человечества и всего живого на Земле. Безграничный полет фантазии, призванный показать: порой то, что представляется концом, оказывается лишь началом. 
Woin 2 апреля 2015, 12:51
Народ, все кто хоть немного знаком с Библейской историей о Ное, а тем более, КТО ЗНАЕТ Св.Писание, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ходите в кинотеатр и не смотрите этот фильм!!! 200% ЕРЕСЬ и ШЛАК!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
..."Значит, хорошие сапоги, - надо брать!" )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Впечатления от просмотра фильма "Ной". Фильм ужасающе неприглядный. Мало того, что создатели извратили библейскую историю, они Ноя представили в роли Джека Торенса (герой книги Кинга "Сияние", безумного мужика, который бегал с ножом по ковчегу и целенаправленно пытался убить внучек. О многом не напишешь, единственное, что в фильме понравилось - это животные, входящие в ковчег. Смотреть не рекомендую. Много лжи и фэнтази эпизодов. Оценка 1 (кол).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
По-моему, это очередной Лебедь. Маниакально зацикленный главгерой и терзания на тему: если я очень сильно хочу, чтобы было хорошо, то это хорошо или как?

Дело вкуса, но Натали Портман в черно-белых метаниях была трогательнее.

Где-то две трети смотреть можно: эпично, красиво и чудеса всякие. Последняя часть с родами и истериками просто беда.

Музыка интересная, прямо первобытная, стоит послушать.

Если кто чего понял или матчасть изучал, может объясните, а то куча вопросов возникла. Для чего было змеиную шкурку на руку наматывать? Змей же вроде искуситель? И что делал Мафусаил один в пещере, и почему приставал ко всем насчет ягод, если он сам волшебник? и стоило ждать до самого конца, чтобы пойти и съесть эту несчастную ягодку? И почему за 9 месяцев никто не заметил "зайца" на ковчеге? И зачем Ной так издевался над семьей и велел им плодиться и размножаться, если все прочие люди погибли? И куда ушел Хам, жену себе рожать?

И зачем было брать на роль Сима такого гламурного прааативного актера?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Эльвира732 2 апреля 2015, 12:51
Очень хороший фильм! Перед походом в кино прочитала все верхние негативные отзывы, настроилась на худшее, НО ФИЛЬМ ОКАЗАЛСЯ ХОРОШИМ! Лично мне понравился! Фильм не исторический, а художественный, основа - история о Ное и Ковчеге, все остальное интерпритация.... Были и трогательные моменты до слез.... А фильм напоминает о благодетели, и многом том, о чем человек не задумывается в повседневной жизни! Очень понравилась игра Рассела Кроу и актрисы которая сыграла его жену ( они вместе играли в "играх разума")!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Если не быть религиозным фанатиком, как, например, Woin, то фильм волне можно лицезреть и даже восторгаться. Конечно, есть ряд вопросов, но нельзя не признать, что у Аронофски есть свой взгляд на вещи, присущий только ему.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Меня смущает воткнутый пламеный мечь в землю, аля Diablo3, что там ваще?? Да и КОвчег это метафора друзья, уж этому старому Иудею не знать то...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ну да, ковчег это спасение для невинных. Только называть животных невинными странно. Какая на них вообще может быть вина? И потом, как вся эта выжившая орава будет жить дальше, чем питаться на мертвой и голой земле? Друг дружку пережрут, а столько мучений.

Допустим, отец наш небесный возьмет да и снова засеет планету травами и деревьями. Но значит, вполне мог и животными по новой заселить, так ведь? А спасать надо было людей. Получается, что звери это тоже метафора? Но по фильму все конкретно - всех на дно. Просто потому что люди.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Фильм начинается вестерном о мирных поселенцах и бандитах, потом зритель встречает уже знакомых трансформеров, потом библейская история в жанре фэнтэзи переходящая в не очень масштабный фильм-катастрофу и всё завершает мелодрама. Американские авторы фильма предлагают следующие ступени духовного преображения человека: сначала 1) праведник-лицемер, считающий, что все кроме него и членов его семьи должны умереть; потом 2) маньяк-убийца, убежденный, что он выполняет "миссию" прекратить людской род и 3) хронический алкоголик ( наркотиков ещё не было) с моральным императивом "А пошли вы все...".✊ Только пройдя по воле авторов фильма все эти ступени "духовного самосовершенствования" ✊ , протрезвевший Ной становится настоящим праведником и произносит завет Бога. 3/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An1778 2 апреля 2015, 12:51
Фильм УДИВИЛ мягко сказать. Зачем извращать НАСТОЛЬКО всем известную историю????!!! Очень мрачно и до отвращения ВОЛЬНО!

1. Земля не была бесплодна!!! Все жили вполне сыто. Народу то было маловато, технологии экологически чистые.

2. Ною Бог говорил очень конкретно а не едва понятными образами. Бог ему досконально объяснил устройство и размеры ковчега.

3. Что за безумная идея, в фильме, у Ноя о истреблении человечества??? Зачем тогда вообще спасаться?? Бог Ною сразу сказал "Через тебя возродится все человечество и поставлю завет Свой через тебя"

4. Книга Бытия глава 7 стих 7 И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег!!!!!!!

Про спящих животных и злого дядьку пролезшего в ковчег это уже до кучи!

КОРОЧЕ!! АХИНЕЯ причем довольно нудненькая. Можно было бы и поярче и повеселей! ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An1778 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение СЛОН_ик от 30/03/2014 - 16:28:57


Точно так!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Woin от 27/03/2014 - 21:44:07


Согласна!!! Смотреть нельзя!!!✊ 0/10. Как Расел Кроу согласился на этот шлак???✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ayche 2 апреля 2015, 12:51
Старый сионист Аронофски, всех угробил, кроме потомков Сима (т.е. симитов)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Кто досмотрел до конца фильм, напишите убил детей Рассел или нет? И чем закончился фильм. Спасибо. Мы с мужем не выдержали ушли...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 31/03/2014 - 18:40:59




А прикольно, что бог после потопа сразу взял и создал виноград? и видимо секрет виноделия шепнул Ною на ушко и благословил. А то откуда он узнал, что вино это хорошо? Жизнь-то его семейство вело скучную и невеселую, в земле ковырялись, корешки жевали...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Тупизм, худший фильм с Расселом. Пожалейте деньги кто не был✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
Ходили на Ноя в 3-д. ну конечно, там в 3-Д смотреть нечего, сражений практически нет. Большая часть фильма сопли и слюни. Рассел кроу в конце совсем стух, запил с непонятно какого горя. И я так и не поняла, зачем была мысль убить именно девочку, дочку старшего сына, а почему мальчика нет?

Весь фильм идет основная мысль – достойны ли они (семья Ноя) жить на новой земле, которая еще неизвестно когда будет. И как интересно будут плодиться и размножаться внучки Ноя, если мужчин больше нет, кроме их дядей?????

В общем сплошные вопросы. В принципе можно было и дома посмотреть, я бы не советовала смотреть в кино, тем более в 3Д. пустая трата денег.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Uzik от 04/04/2014 - 17:07:18




Интересно, журналист ступает туда же, куда и Аронофски. Он фантазирует. При этом отказывает в таком праве Аронофски. Типа его, журналистское видение, что и как должно/могло было быть, вернее и ближе к источнику. С какой стати?

Мне кажется, если библейские тексты читать как исторические хроники, а фильм смотреть, как "правдивое отображение на большом экране событий пятитысячелетней давности", вообще концы с концами не сойдутся. Давайте тогда и колобка, которого скребли по сусекам, как исторического персонажа рассматривать.

Прав Волт-бой, прям потискала бы, ей-богу, - метафора же. Другое дело, что нам не объясняют, что за всем этим многобуквьем. Раньше народ зазубривал, повторял регулярно, видать оно куда-то и уходило в подсознание частями, как сказки. Не всем, но помогало.

А тут получается бунт против отца и мелковато как-то. Отец-то простит, по-любому.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Potekhin 2 апреля 2015, 12:51
Отход автора от библейского текста мог бы помочь ему сделать фильм, совместимый с современным знанием о мире и человечестве. Но автор, к сожалению, отступил от библейского текста в прямо противоположном направлении, сохранив все нелепицы, присутствующие в Библии, и добавив от себя кучу ненаучной фантастики, которой даже в Библии нет. Поэтому при всём желании невозможно поверить в происходящее на экране. Актёры играют неплохо, но и не супер, так что их игра фильм не спасает. Поэтому фильм получился скучный. Мало того что всё неправдоподобно, так ещё и элементарная логика отсутствует. Например, если бог хочет от Ноя определённых действий, то почему он не может сообщить об этом прямо, а говорит загадками вроде расцветающего из ничего цветка, которые надо как-то истолковывать? Даже в посылаемых персонажам снах бог и то не решается дать ясную информацию, а загадывает загадки. Зачем ему это надо, если он так всемогущ, что может всех "нужных" зверей и птиц пригнать в ковчег в нужное время? Или ещё: если все люди после потопа происходят от Ноя и его семейства, то почему все персонажи - исключительно европеоидной расы? Где негры и азиаты? Ну и так далее. И к тому же фильм страшно затянут. Общее впечатление от просмотра - это впустую потраченное время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Uzik от 07/04/2014 - 09:08:45




Из чего следует, что Аронофски не в теме? Он не контрольную по истории сдает, он сказку рассказывает. У него Линкольн на вампиров не охотился, Эйнштейн не был трансвеститом, к примеру, Монро в космос не полетела.

Холмогоров сам себе противоречит. То говорит, что к Библии можно относиться, как к гомеровским сочинениям, то сетует на отступления от канона, то всадников на драконах ему подавай, магов со свирелями и развратных женщин побольше.

У Аронофски нет свирелей, а волшебства навалом. А развратные дамы ему видимо просто были не интересны для идеи, не в этот раз.

Особенно поражает заявление, что зло "происходит не от человека, а от внушающих его бесов". За психическое здоровье журналиста страшно, правда. Или "бес" это какая-то разновидность гриппа? Ной у Аронофски вот не стал за бесов прятаться, сам натворил делов, сам мучался. Хотя чего бы проще, на беса свалить, мол, попутал окаянный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 08/04/2014 - 00:17:22):

Херня. Ной если и был, жил на территории северной части Турции. В Крым бы его не пустили "вежливые люди", с его то рожей
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Интересный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/04/2014 - 03:56:53):Если бы он жил на территории северной части Турции, то зачем ему вообще было ковчег строить?...

Потоп по идеи был масштабнее, чем ты себе представляешь. Поэтому он мог затопить и Турцию и Палестину и Сирию, тогда возможно Каспийское, Черное моря были единым. По высоте над уровнем моря, Крым не сильно отличается от Турции. Но есть не маловажный фактор, это течении. Черное море движется против часовой стрелки по кругу, то есть не имея весел и паруса, выплыв из Крыма он приплыл бы в Грецию. Попасть на Арарат можно было только из современной Турции. Учитывая что высота Арарата более 5000м, то очень вероятно что вся Турция, на уровне 2000-3000м была под водой. Второй момент, что очень много исследований появилось (археологических), на тему Ветхого Завета, что многие события, с учетом описанной местности (каменистой, но не песчаной и так далее), раскопок и остатков быта, сходятся на том, что территория современной Турции, была именно той (тем Адом), куда спустились из Рая Адам и Ева, и все последующие родственники. Да, конечно были вскоре изведаны территории Сирии, Палестины, Египта, Израиля, и тогда эти страны, не выглядели (геополитически), как сейчас, но все же. Ксати, есть много версий, что и Иисус, родился именно на территории ЮгаТурции, а ни как не территории Иудейского государства в Вифлееме. Но тогда не было СМИ, и карт, и Гугла, поэтому сложно точно разрешить территориальные споры..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/04/2014 - 15:16:30):

1) мы не знаем когда был Ной и был ли вообще. То есть не стыковок полно. Может и Каспийского моря еще не было. Может то не звери были, а динозавры.

2) Грецию я имел ввиду, в период Античности.

3) Я думаю было так:

Енох, предок Ноя, посетил первых инопланетян, в их "ковчеге". Для него это были ангелы, свет, и все такое. Они его конечно "прокачали", как Монаха Diablo3, с целью письменного и речевого влияния на сородичей (родню). Кто они такие были? Судя по всему, это был космический корабль, с группой инопланетянастронавтов. По какой то причине, большинство не смогло больше покинуть пределов Земли, они стали Падшими Ангелами. Возможно, занимаясь ремонтом и исследованием, они решили для работ, прокачать местных обезьян, генетически, в "Ковчеге", они создали подобное себе существо (Адам и Ева) - (не факт что они были первые). НО, что то пошло не так (или они им сказали, что то то пошло не так), и их спустили на Землю. Но возможно у них и была цель спустить на Землю, разные группы,пары нового вида, что бы те, там прижились, и превратились в РУКИ. Естественно, с помощью НЛП и убеждений. Земля в районе Турции, показалась Адаму и Еве - адом. Да и вообще странная территория для начала человечества - Израиль,Сирия,камни да песок. Только одно может это означать - было высажено сотни групп человеколюдей, на разных материках. Но именно эта группа, чем то запомнилась "Капитану Ковчега", может они несанкционированно забеременели, может че то выкинули на корабле, короче, сделали их примером - для всех. Может потому что именно эта ветвь (белые люди), были наиболее сообразительные, их потомок Енох, первый начал писать, может первые анклавы в других странах, тупо не выжили. А в такой ситуации, новому человеку почти не возможно было выжить без Божественной помощи, тем более потомству.

Так, я отходил, теперь далее...

Короче. Ситуация далее разворачивалась, как эксперимент в фильме "Планета Обезьян". Все пошло не так. Люди, получив ген инопланетян, слишком быстро начали соображать. Команда "Ковчега", походу поняла, что у них проблемы и многие (а скорее всего и все), не вернутся домой. Они стали строить, с помощью РУК, пирамиды (анкор ват, и так далее), вышки для подачи длинноволновых сигналов. В процессе, стали возникать конфликты в команде "Ковчега",

(тут я забыл сказать, он висел на гео стационарной орбите, все время), кто спускался, кто то остался, на Земле.

Появились - ЦИВИЛИЗАЦИИ. МАХАБХАРАТА - очень странное писание. Если представить, что несколько авторов, находились под постоянным воздействием ЛСД и Гашиша, то все равно не понятно, от куда у них взялось такое колоссальое Научно- Фантастическое мышление. По ходу, они либо так видели, либо так понимали увиденное. А именно, борьба "Спустившихся с Ковчега". Через какое то время, АНГЕЛЫ (астронавты), поняли что им не улететь. Им оставалось, либо найти зап части для "Ковчега", либо послать сигнал SOS. Мнения разделились. Произошел бунт. Часть бунтовщиков спустили на Землю - на всегда. (Падшие). Им оставалось, только узурпировать власть и начать строить ПЕРЕДАТЧИКИ (Анкор, МАйя, Гиза и т.д.). На "Ковчеге", была все таки лаборатория, и технологии. Они исцеляли, модернизировали, и старались изменить экосистему планеты, под свои задачи. От сюда и знание, где и что произойдет. Они выбрали часть людей, которые были бы им верны, их и защищали. (нет письменных свидетельств,о том что на других материках, были Божественные вмешательства - странно, если все люди равны ). На других континентах, строили свои МИРЫ - Падшие - Полубоги. Они и начали по сути континентальную, разрозненность - СУВЕРЕНИТЕТ. ТО есть они, были разные.

Имея технологии, они меняли человекообезьян, на свой лад. Потом начались войны. Много обезъян погибло, но погибли и ПОЛУБОГИ. Осталось меньше. ЦЕНТР (Ковчег

Корабль) - был до сих пор за "КАПИТАНОМ", поэтому он развивался более плавно/гуманно, имел долгосрочную цель.

Вообще, все так или иначе, были перебиты, либо умерли от времени, ГАЯЙ - НАША ПЛАНЕТА, никого не прощает. Все и всё, становится Землей. Может "Капитан" и улетел, но кажется мне, что Иисус, то и был, последний вздох, последнего из "предков". Ибо, все таки он победил "Падших", они тупо не имели доступа к "Ковчегу", а без него, нет медицины. В итоге, "Ковчег" в умах предков Ноя, всего лишь метафора, скорее всего спасательная операция, для определенных целей. Например выживание будущих СЕМИТОВ. Потомков "Капитана". Может так и важна, наша языческая суть, что она и только она, думает не о ЦЕЛЯХ, а о нас...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
7\10 Дарену✊ слабенько
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 11/04/2014 - 01:55:25):Нахрена Даррен ваще полез это снимать...

Тут скорее некий фактор из детства, мечта если хотите. Возможно, дедушка Дарена, Абрахам✊ , часто начитывал ему Тору и Ветхий Завет. Дарену, что то особенно запомнилось. В последствии, ему захотелось показать эту (любимую историю), так как он себе ее предствалял в детстве, эпически и с големами. Ну и не забыть отдать дань, своему семитскому народу.



Где то я читал,что "странно, но потомством у Дарена, обзавелся только Сим, типа от симитов мы все им спасибо".✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Requiem for a Dream - 10/10 - круть! Ну это просто фильм\культ, остановивший половину людей от иглы, и посадивший другую половину на неё. Самое интересное тут, это экзистенциальное путешествие Дженифер Коннели, от молодой наркоманки (в Реквиеме) к одиозной жене Ноя, в летах (Ной). По возрасту и по изменению характера, просто грандиозно. Я тут вспомнил, что видел ее последний раз в Реквиеме и вот теперь Ной.. время песок✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 11/04/2014 - 12:44:11):Просто непонятно почему все зацепились за "перевирание исходника"



Я не цеплялся. Там в принципе исходника нету. Прадедушка Ноя, Енох, вот он может знать что было на самом деле, мы нет✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 11/04/2014 - 20:38:16):это она??? в Реквиеме?? А я думаю-что она мне так нравится )



Она она. Я тут провалился в ее фильмографию, да были и другие роли, но что то я ее, после Реквиема вообще не запоминал..✌️ только сейчас, она как проснулась.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 10/04/2014 - 15:16:30


Браво!

А есть ещё очень библейская сказка про трех поросят. Два ленивых (грешники) поросенка поддались бесовскому искушению и схалтурили, а один праведник построил дом основательный (ковчег), куда обе твари потом и спрятались.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex007 2 апреля 2015, 12:51
Фильм можно бы было назвать неплохим, если бы он именовался "Супергерой.Эпизод первый". или "Трансформеры. Начало". Но, поскольку фильм о Ветхозаветном Ное, нельзя не признать, что он плох, несмотря на хорошую игру актеров. Плох,так как Ной в фильме не соответствует Ною, который описан в книге "Бытие" Ветхого завета (далее-Книга). Ладно бы режиссер додумывал, то, чего нет в Книге, так он внаглую перевирает ее текст. В фильме драма замешана на том, что Ной полагает, что он должен спасти животных, а сам с семьей обречен на гибель. Тогда как в Книге говорится прямо, что Ной с семьей останется в живых, т.к. Бог заключает с ним завет (Бытие, глава 6, стихи 18-19). В фильме у Ноя конфликт с Хамом, т.к. он не нашел ему жены. Между тем, в Книге и Ной и все его сыновья входят в ковчег уже с женами (Бытие, гласа 7, стих 13). В фильме Ной не знает как поступать, советуется со своим дедом и т.п., тогда как в Книге он постоянно общается с Богом и трудностей выбора не испытывает. С учетом того, что в фильме Ною помогают падшие ангелы(они же первобытные трансформеры), источник вдохновения режиссера настораживает...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 05/05/2014 - 08:11:49):

Бог может все и сделал. Бог это может быть процесс - он везде присутствует. Бог может быть Большой Взрыв - это начало движения. Бог может быть энергия - она есть во всем. Бог может быть Солнце - с этим не поспоришь. Бог в конце концов, может быть ученый инопланетянин, который осуществил эксперимент с ДНК обезьян. Дарвин это всего лишь часть мозаики, он совершенно не открывает всю картину, пока человек из атомов не смог создать бактерию, а из бактерии хотя бы таракана, ничего нельзя утверждать✊ . Так что Аранофский, всего лишь предполагает, это ж ТеоНФ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шверценберг 16 февраля 2016, 02:26
Оценка
Фильм бред и ересь но неплохая драма. Лично мне понравился глаыный злодей, харизматичный и чем-то похож на Микки Рурка. 5\10Ответ на сообщение IYL от 11/08/2014 - 00:42:03


Не нужно понимать Библию буквально.
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Toporock 18 февраля 2016, 09:40
Потопы

В конце XIX века христианская общественность была шокирована, узнав, что библейский рассказ о Всемирном потопе, которым Бог погубил все человечество за исключением семейства праведного Ноя, не оригинален. Его прототипом оказалось гораздо более древнее шумерское предание. «Леонард Вулли отмечал, что легенда о Ноевом ковчеге не является древнееврейской. Она заимствована евреями в Месопотамии и после соответствующей переработки включена в Священное писание. Фактически эта история записана задолго до того, как Авраам появился на свет. Причем в обеих версиях совпадают не только многие подробности, но и фразы» [18, 37].

Дальнейшие исследования показали, что предания о Всемирном потопе сохранили многие народы Европы, Азии, Америки и Океании. По сообщению Ю.В. Конелеса, «всего в мире известно более 500 легенд и преданий о потопе, причем большая их часть возникла независимо от месопотамских и древнееврейской версий этого события». Ниже приводятся сведения о некоторые из них.

«Легенды о потопе и спасшемся от него патриархе Ийме (аналоге Ноя) содержатся в священной книге персов «Авесте» (Иран). О намерении богов истребить все человечество потопом Ийме сообщило главное божество – Ахурамазда. В персидских легендах роль горы Арарат сыграла гора Демавенд (хребет Эльбруса, высота 5700 м).

У индусов есть не менее пяти вариантов легенд о потопе. Простейшая версия Сатапата Брахмана повествует о герое Ману (Байсбасбата). Ману узнает от бога-рыбы Вишну: «На седьмой день три мира утонут в океане. Когда Вселенная растворится в океане, к тебе придет корабль, построенный мною. Возьми с собой все растения и всех животных, все семена, способные дать жизнь…» После долгого плавания Ману, с помощью чудесной рыбы, пристает к вершине Гималаев, Набандана («Привязанный корабль»)» [18, 41].

«В древней японской книге «Койи-Ки» сообщается, что императорский род ведется от сына богини Аметерасу, дочери единственной уцелевшей во время потопа супружеской пары – Изанаги и его жены. Китайские легенды о великой катастрофе рассказывают о драконе, который разрушил столбы, поддерживающие небесный свод, и небо рухнуло на Землю, заливая ее водой.… В китайской версии «Ноем» был Йен Ван.

У племен Океании есть сказание о великом потопе, после которого уцелел всего один человек. У жителей Таити потоп пережила единственная супружеская пара, спасшаяся на вершине горы Питохито.

На острове Палау (западная часть Микронезии) сохранилось предание о потопе, которым людей наказали обиженные боги. После потопа в живых осталась одна женщина» [18, 42].

«У Гесиода в древнегреческой версии Девкалионова потопа мы легко узнаем универсальные черты одного и того же явления.… Разгневанный Зевс задумал покарать потомков титанов за их грехи и безбожие и вознамерился послать на них потоп. Узнавший о том Прометей предупредил своего сына Девкалиона. Тот построил для себя и своей жены Пирры корабль, на котором они и спаслись во время потопа. Когда уровень воды стал понижаться, их корабль осел на вершине горы Парнас. От Девкалиона произошла эллинская раса» [6, 43].

В «Книге Оэра Линда» говорится о гибели Альтланда или Алдланда и дается следующее описание катастрофы: «Разверзлись горы, изрыгая огонь и пламя. Одни погрузились в чрево земли, а другие выросли прямо на равнинах. Алдланд, который народ моря называл Атландом, исчез, а бешеные волны вздымались так высоко над горами и долами, что все было затоплено водой. Многих людей поглотила земля, те же, кто спасся от огня, погибли в пучине вод» [15, 40].

При этом указывается дата затопления Алдланда – 2193 г. до н. э. По сообщению египетских жрецов до и после Великого потопа, произошедшего 11 600 лет тому назад, были и другие, меньшего масштаба. Вероятно, здесь речь идет о более позднем потопе. Следует отметить, что его дата примерно соответствует времени Ноева потопа.

Последствия серии потопов сказались как на облике Земли, так и на судьбе человечества. Вот что об этом говорится в «Тайной доктрине»: «Земля в третий раз изменила поверхность свою и более не была населена сынами из Швета Двипа (Белый остров), благословенной Абдхвитании (нынешних Швеции и Аквитании? – В.Я.); на Востоке и на Западе первая единая, чистая впала в растление… Белый остров скрыл свой лик. Дети его жили теперь на Черной Земле, где позднее Даитья и Ракшаса от седьмого климата явились заместителями Садху и Аскетов Третьего века, которые спустились к ним из других также высших областей… (из седьмого климата – полярного)»

Происхождение человека. Инопланетный след

Янович Виктор
18 февраля 2016, 09:40 Ответить
Toporock 18 февраля 2016, 09:40
18 февраля 2016, 09:40 Ответить
Irisha1989 19 февраля 2016, 00:10
Мне не очень понравился. Во первых -слишком много ереси! Во вторых Ноя сделали безумным мужиком! Людей тоже сделали каким то слишком жестокими. Порадовали животные в картине. Фильм не очень понравился. Точнее не понравилось что отступили от библейской версии
19 февраля 2016, 00:10 Ответить
6.4 Ной
Ной драма, фэнтези, 2014, США
