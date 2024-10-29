Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Сумерки. Сага. Новолуние - Отрывок 1
Киноафиша Трейлеры Сумерки. Сага. Новолуние. Отрывок 1

Сумерки. Сага. Новолуние. Отрывок 1

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 октября 2009
Сумерки. Сага. Новолуние – Влюбиться в вампира — страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…
Все трейлеры фильма
Сумерки. Сага. Новолуние - Дублированный трейлер Дублированный трейлер
Сумерки. Сага. Новолуние - Отрывок 1 Отрывок 1
Сумерки. Сага. Новолуние - Тэйлор Лотнер на премьере в Лос-Анджелесе Тэйлор Лотнер на премьере в Лос-Анджелесе
Сумерки. Сага. Новолуние - Эшли Грин на премьере в Лос-Анджелесе Эшли Грин на премьере в Лос-Анджелесе
Сумерки. Сага. Новолуние - Кристен Стюарт на премьере в Лос-Анджелесе Кристен Стюарт на премьере в Лос-Анджелесе
Сумерки. Сага. Новолуние - Дакота Фэннинг на премьере в Лос-Анджелесе Дакота Фэннинг на премьере в Лос-Анджелесе
Сумерки. Сага. Новолуние - Крис Вайтц на премьере в Лос-Анджелесе Крис Вайтц на премьере в Лос-Анджелесе
Сумерки. Сага. Новолуние - премьера фильма в Лос-Анджелесе премьера фильма в Лос-Анджелесе
Сумерки. Сага. Новолуние - Роберт Паттинсон на премьере в Лос-Анджелесе Роберт Паттинсон на премьере в Лос-Анджелесе
Сумерки. Сага. Новолуние - Отрывок 2 Отрывок 2
Сумерки. Сага. Новолуние - Отрывок 3 Отрывок 3
Сумерки. Сага. Новолуние - Ролик о создании Ролик о создании
Сумерки. Сага. Новолуние - ТВ-ролик ТВ-ролик
Сумерки. Сага. Новолуние - Дублированный тизер Дублированный тизер
Сумерки. Сага. Новолуние - Трейлер 2 Трейлер 2
Сумерки. Сага. Новолуние - Тэйлор Лотнер о фильме Тэйлор Лотнер о фильме
Сумерки. Сага. Новолуние - Тизер Тизер
Сумерки. Сага. Новолуние - Трейлер Трейлер
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Weteran Mc 29 октября 2024, 23:19
Оценка
"Сумерки. Сага. Новолуние" - второй фильм саги «Сумерки», вышедший в 2009 году.
Сюжет продолжает историю старшеклассницы Беллы и её страстной любви к вампиру Эдварду. Но когда из-за несчастного случая, брат Эдварда чуть не нападает на девушку, Эдвард и его семья решают уехать, тем самым освободив Беллу от своего присутствия.
Белла проводит несколько месяцев в депрессии, от которой её спасает друг детства Джейкоб. Но и он оказывается не простым, а оборотнем, как и ещё несколько человек на территории. Они становятся на защиту девушки от вампира Виктории, которая стремится отомстить за смерть своего возлюбленного Джеймса, убитого в первой части.

Эта часть фильма мне показалась более драматичной, погружённой в любовь, переживания и менее захватывающей в плане экшена - что не оправдало мои ожидания. В общем, будем смотреть дальше.

Моя оценка: 6 из 10.
29 октября 2024, 23:19 Ответить
Киноафиша.инфо 30 октября 2024, 19:32
в ответ на сообщение Weteran Mc от 29 октября 2024, 23:19
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 октября 2024, 19:32 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

6.6 Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние фэнтези, мелодрама, 2009, США
Дедмобиль - Трейлер 01:36
Дедмобиль  Трейлер
Призрак в клетке - Дублированный трейлер 01:51
Призрак в клетке  Дублированный трейлер
Дни Сакамото - Дублированный трейлер 01:29
Дни Сакамото  Дублированный трейлер
Время сиять - Дублированный трейлер 01:03
Время сиять  Дублированный трейлер
За любовь - Трейлер 02:02
За любовь  Трейлер
Ограбить Лондон - Дублированный трейлер 01:51
Ограбить Лондон  Дублированный трейлер
Старый орел - Трейлер 01:56
Старый орел  Трейлер
Хоттабыч - Трейлер 02:05
Хоттабыч  Трейлер
Ёлки 13 - Тизер 00:59
Ёлки 13  Тизер
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 - Дублированный трейлер 02:01
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1  Дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше