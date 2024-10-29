Сумерки. Сага. Новолуние
– Влюбиться в вампира — страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…
Сюжет продолжает историю старшеклассницы Беллы и её страстной любви к вампиру Эдварду. Но когда из-за несчастного случая, брат Эдварда чуть не нападает на девушку, Эдвард и его семья решают уехать, тем самым освободив Беллу от своего присутствия.
Белла проводит несколько месяцев в депрессии, от которой её спасает друг детства Джейкоб. Но и он оказывается не простым, а оборотнем, как и ещё несколько человек на территории. Они становятся на защиту девушки от вампира Виктории, которая стремится отомстить за смерть своего возлюбленного Джеймса, убитого в первой части.
Эта часть фильма мне показалась более драматичной, погружённой в любовь, переживания и менее захватывающей в плане экшена - что не оправдало мои ожидания. В общем, будем смотреть дальше.
Моя оценка: 6 из 10.
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