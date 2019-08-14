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Добро пожаловать в Зомбилэнд - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Добро пожаловать в Зомбилэнд. Трейлер 2

Добро пожаловать в Зомбилэнд. Трейлер 2

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Дата публикации: 16 сентября 2009
Добро пожаловать в Зомбилэнд – После того, как США были разорены в результате нашествия зомби, от населения остаётся небольшая группа выживших, которая скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Однажды они останавливаются в парке развлечений, надеясь на то, что там они будут в безопасности.
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Андрей 14 августа 2019, 22:11
Оценка
слабенький, но забавный и оригинальный фильм на один раз!
юмор есть, но на любителя.
после него почему-то захотелось посерьёзнее кино посмотреть про зомби, например "Ходячих"(сериал), который из-за занудности бросил смотреть на 3м сезоне...
6 баллов из 10ти!
14 августа 2019, 22:11 Ответить
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7.8 Добро пожаловать в Зомбилэнд
Добро пожаловать в Зомбилэнд комедия, ужасы, 2009, США
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