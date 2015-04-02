Первый мститель: Другая война
– После беспрецедентных событий, впервые собравших вместе команду Мстителей, Стив Роджерс, известный также как Капитан Америка, оказывается в Вашингтоне. Пути Мстителей разошлись, но Стив продолжает службу в агентстве Щ.И.Т., и одновременно - пытается приспособиться к жизни в современном мире. Вскоре Стив оказывается в центре событий, которые могут обернуться катастрофой мирового масштаба. Для того, чтобы разоблачить злодейский заговор, легендарный Капитан Америка объединяет силы с очаровательным супер-агентом Наташей Романофф по прозвищу Черная вдова. К ним присоединится и новый соратник, известный как Ястреб, однако, никто из них даже не подозревает, на что способен их новый противник.
Экшен отличный, но его так покромсали на кусочки, что глазам больно. Плюс пресный юмор и много всевдозначительной болтовни.
Второй Сосулька интриговал, пока маску не снял. Увы...
Симпатичнее всех были в фильме негры. Один с крыльями, второй в черных очках, оба неубиваемые. Ко второму у меня особая любовь.
7/10
Сюжет фильма, проще всего донести, через речетотив:
Наташа Романова - Советская пуля
Ствол не известен, след КГБ.
Кого она выберет? Самого черного?
Нет! Она Родине служит,
Не даст никому!Ёу
Фильм, если серьезно, хотя в этом случае нельзя серьезно, на 0,01\10✊ Кромешный АД. Я теперь буду называть подобное (я не могу назвать кино) "исскуство" - ТОРовщина.
Два эпизода со спецухой, и много много много Американских комплексов. Во первых они ссут, что их собственная КГБ их рано или поздно загонит в лагеря, во вторых, силу они представляют только в виде сотни летающих авианосцев, с пушками на 1000 жертв в минуту (какая человечность ✊ ), в третьих, если у тебя нет врага, но есть Капитан Америка, значит ты плохо ищешь. А да, еще крылатый ...ло✊ , это вообще нечто, три супер Кариера или как там их, из своих тысяч супер пушек, не могли попасть в ниггера, отчаянно машущего в небе, своими граблями Короче, сопливые, жирные, американские дети, конечно плачут при просмотре этого бреда, но эта вселенная Торов, ЖЧ, КА, и всякой остальной хрени, по исчерпалась. Точнее, сгнила.
Ну да, у меня точно пролетели, я где то на 1, 25 часа уснул✊
Хайль Гидра! малыш✊
Первый фильм был стильный. А в остальном я мало что помню. Агент Смит с красной рожей и какбэ всё✊
А Сосулькин-2 какой-то никакой. Без маски он как обдолбанный наркоман, притом холеный такой наркоман. Волосы длинные, визажист с ним работает, ага. В Гидре. Хоть бы шрам ему добавили или типа того.
Фрог, а где у Марвел реальное зло? в фильмах оно странное. Сбрендившие ученые и алиены. А Гидра это вообще мега-адиёты. Разве что Тони Старк и Люди Крестик со своими тараканами воюют иногда, тем и интересны.
Мега мега, Америкосы с пеленок пугают Гитлером-Гидрой-Сталиным, своих детей. Вот я все копаюсь в памяти, меня в детстве никто ни чем не пугал, вроде бы. Ну не было адекватной угрозы в СССР, адекватной таким фильмам. Всяко можно говорить о том времени, все мы застали только его край, но никто не может спорить, что это была территория безопасного\счастливого детства. Герои были Боярский да Гардемарины. Может поэтому не воспринимаешь "неубивашек", они как будто все силиконовые, не понимают мгновенности жизни. Даже Бэтман Нолана, был бы лучше без самого Бэтмена. Почему мутации, всегда делают американцев добрыми, и отзывчивыми? Почему другим нельзя надеть маску супергероя и пойти вышибать мозги на улицах? В том то и дело, что нет уже отрицательного персонажа, его просто не существует. Отрицательный персонаж, это собирательный образ среднестатистического человека!
Это уже совсем "тепло" - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ ЭТО ЧЕРТА ХАРАКТЕРА Хайль Гидра Фроги! Найди эту черту, и уничтожь их всех!✊ Цитата (peacefrog, 06/04/2014 - 00:55:52):Последние четверть века комиксы были пожалуй лишь тупым развлечением. Но времена изменились и сейчас снова комиксы начинают возвращаться к своему изначальному предназначению: укреплению духа людей в борьбе со ЗЛОМ. Они вновь становятся боевым оружием. На смену безыдейным Человекомышам и забавным Джокерам будут приходить более серьезные и преданные общечеловеческим ценностям Кэпы и, соответственно, более радикальные и отмороженные Черепа и представители ГИДРАтехники.
А теперь выплюнь ЛСД и еще раз это скажи✊
6,5
и думаю правильно сделала.
Сюжет повествует о Стивене Роджерсе, который оседает в современном Вашингтоне, а после вербуется в «Щ.И.Т.».
Супергерой расследует покушение на Ника Фьюри и раскрывает заговор внутри организации. В борьбе с новым врагом к нему присоединяются Чёрная вдова, Сокол и другие союзники.
Фильм сочетает в себе шпионский триллер и динамичный боевик. Наравне с экшеном присутствует детективная составляющая, которая, кстати, через чур запутанная и её слишком много.
Съёмки атмосферные, качественная графика и шикарные спецэффекты - этого у #Marvel не отнять.
Игра актёров профессиональная. Запомнились Крис Эванс и Сэмюэль Л. Джексон. Но особенно впечатлила Скарлетт Йоханссон в роли Чёрной Вдовы.
В целом - не плохой супергеройский боевик. Сократить бы его хотя бы на полчаса, мог выйти шедевр. Но, как снято - так снято.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
