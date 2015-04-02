Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Сумерки. Сага. Затмение - интервью с дэвидом слэйдом
Киноафиша Трейлеры Сумерки. Сага. Затмение. Интервью с дэвидом слэйдом

Сумерки. Сага. Затмение. Интервью с дэвидом слэйдом

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 11 июня 2010
Сумерки. Сага. Затмение – Истинная любовь не страшится опасности... Белла Свон готова стать подругой своего возлюбленного Эдварда навеки, ведь именно вечность длится жизнь вампира. Но тогда ей придется предать лучшего друга - вервольфа Джейкоба и тем самым, возможно, заново разжечь древнюю вражду между "ночными охотниками" и их исконными врагами - оборотнями...  
Все трейлеры фильма
Сумерки. Сага. Затмение - дублированный трейлер 2 дублированный трейлер 2
Сумерки. Сага. Затмение - клип группы metric eclipse (all yours) клип группы metric eclipse (all yours)
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 11 отрывок 11
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 10 отрывок 10
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 9 отрывок 9
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 8 отрывок 8
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 7 отрывок 7
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 6 отрывок 6
Сумерки. Сага. Затмение - расширенный отрывок 5 расширенный отрывок 5
Сумерки. Сага. Затмение - интервью с робертом паттинсоном + отрывок 6 интервью с робертом паттинсоном + отрывок 6
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 5 отрывок 5
Сумерки. Сага. Затмение - тв ролик 4 тв ролик 4
Сумерки. Сага. Затмение - тв ролик 3 тв ролик 3
Сумерки. Сага. Затмение - ролик о создании: бри таннер ролик о создании: бри таннер
Сумерки. Сага. Затмение - международный трейлер международный трейлер
Сумерки. Сага. Затмение - клип группы muse "neutron star collision" клип группы muse "neutron star collision"
Сумерки. Сага. Затмение - тв ролик 2 тв ролик 2
Сумерки. Сага. Затмение - тв ролик тв ролик
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 4 отрывок 4
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 3 отрывок 3
Сумерки. Сага. Затмение - отрывок 2 отрывок 2
Сумерки. Сага. Затмение - трейлер 2 трейлер 2
Сумерки. Сага. Затмение - дублированный ролик о создании дублированный ролик о создании
Сумерки. Сага. Затмение - расширенный ролик о создании + отрывок из фильма расширенный ролик о создании + отрывок из фильма
Сумерки. Сага. Затмение - ролик о создании ролик о создании
Сумерки. Сага. Затмение - трейлер трейлер
Сумерки. Сага. Затмение - тизер тизер
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
tora74 2 апреля 2015, 12:51
Кому не нравится, тот моежт не пылится на 14-летних девочек. Я читала все книги, одолжив у дочери, и жду премьеры не меншьше, чем она. Надо ли говорить о том, что первые два фильма я смотрела раз 10?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Hinata19953 2 апреля 2015, 12:51
Так жду этот фильм.!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KInoman4ik 2 апреля 2015, 12:51
Да ладно вам,не нравится чего смотрит то тогда,кому то нравится,а кому то нет)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bestname 2 апреля 2015, 12:51
А ЧТО ТАКОЕ IMAX?????Ответ на сообщение 77 от 21/06/2010 - 01:44:01
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Katya999 2 апреля 2015, 12:51
В ранних частях игра актеров ужасна!!!! В их глазах пустота, никаких эмоций.Как говориться-"НЕ ВЕРЮ"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия366 2 апреля 2015, 12:51
А где премьера в Москве?и в во скока?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
рина 2 апреля 2015, 12:51
✊ а я книги прочитала ,но посмотреть всё равно хочу ! тем более снимают очень близко к сюжету книги .✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Белка176 2 апреля 2015, 12:51
а в Питере в 3D будет премьера?. Смотрю в Москве и других городах....даже в Казани 30 июня премьера в долби и 3D. А Питер только обычные залы.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия366 2 апреля 2015, 12:51
Нигде информации про премьерный показ нету!начинают показывать прям с утра.....билеты есть.

Ответ на сообщение mari_190882 от 27/06/2010 - 22:45:37
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Белка176 2 апреля 2015, 12:51
у нас премьера почти во всех кинотеатрах через 35 минут начнется. жаль только имакс решил шрека дальше показывать (((((((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ураааа!!! Дождались!)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Третья часть действительно не подвела!😌 респект режисёру!))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kimo 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сегодня "Затмение" и остался крайне разочарован. Третья часть - лучшая в серии и к тому же самая удобная для экранизации: можно сказать, готовый сценарий. Только ничего не испорти! Но сценарист с режиссером умудрились выкинуть почти все мои любимые эпизоды, а что осталось - исковеркать до неузноваемости. Что же будет с четвертой частью (которая гараздо сложнее для экранизации)? Грустно все это...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алиса_aisha 2 апреля 2015, 12:51
По-моему полная лажа. ОЧень муторно и скучно. А под конец - на чем начали, на том и закончили. Ну разве что колечко подарил.

Вообще фильм не тронул абсолютно. Все эти многострадальные и Абсолютно непонятные метания Беллы... не проиграны однозначно - так и напрашивается: НЕ ВЕРЮ! Одним словом - розовые сопли, от которых тошнит по-моему уже самих актеров.

Да и романтика подкачала - где же пресловутые сцены в палатке, в доме вампиров и тд. Одним словом, где секс? Вообще - где эмоции? нда....

Ах да, порадовали волки - такие коровки, сексуально повиливующие бедрами при перемещениях)))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Если в первом фильме была музыка, во втором - цвета и красивые планы, то третий фильм не может ничем похвастаться. Просто фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pomidorka4erry 2 апреля 2015, 12:51
Сходила в прошлые выходные на это "чудо"..До этого смотрела обе части (1ю по ТВ, 2ю в КТ)..В общем, как всегда, 1я часть самая лучшая) 2я, как выразился мой муж, сопливая=) ну а 3я - пошли просто по привычке, видели первые 2, значит 3ю надо посмотреть. Правда советую не ходить в кинотеатр и тратиться на билеты, а просто купить DVD и наслаждаться просмотром дома) Фильм сам по себе ничего...правда, по-моему, много пустых разговоров, да и спецэффекты не ахти. Псы-оборотни в некоторых местах совсем мультяшные и размытые=) В общем, если вам больше нечего смотреть в выходной, купите диск и отдыхайте дома=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Сходила, поглядела. Было смешно. ✊ Уже хорошо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Weteran Mc 10 декабря 2024, 23:57
Оценка
"Сумерки. Сага. Затмение" - продолжение франшизы в жанре фэнтези про вампиров и оборотней.
Белла в своём любовном треугольнике между вампиром и оборотнем до сих пор не может выбрать с кем же хочет быть - с Эдвардом или Джейкобом. При этом решив, после выпускного школьного бала, стать настоящим вампиром.
На фоне любовных проблем Беллу по-прежнему преследует рыжая вампирша Виктория, которая создала армию новорождённых вампиров. И теперь они в страхе держат весь город Сиэтл.

Эта часть получилась более драйвовой и зрелищной, чем предыдущая. Любовные перипетии главных героев разбавлял не плохой экшен вполне со смотрибельными спецэффектами. Только волки-переростки выглядели какими-то неестественными. И лишь под конец, за исключением финальной боевой экшен сцены, было скучновато.
Хотя я скажу, что в целом эта часть вышла вполне интересная. Такое можно смотреть.

Моя оценка: 8 из 10. 👍
10 декабря 2024, 23:57 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.4 Сумерки. Сага. Затмение
Сумерки. Сага. Затмение мелодрама, фэнтези, 2010, США
Большая земля - трейлер 01:43
Большая земля  трейлер
Ловушка для кролика - дублированный трейлер 01:00
Ловушка для кролика  дублированный трейлер
Момент - trailer 02:18
Момент  trailer
Холоп 3 - тизер-трейлер 01:14
Холоп 3  тизер-трейлер
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
Лекарь 2: Наследие Авиценны - дублированный трейлер 02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны  дублированный трейлер
Доктор Гаф - трейлер 01:43
Доктор Гаф  трейлер
Хоттабыч - тизер 00:46
Хоттабыч  тизер
Невеста! - дублированный трейлер 02:23
Невеста!  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше