Сумерки. Сага. Затмение
– Истинная любовь не страшится опасности... Белла Свон готова стать подругой своего возлюбленного Эдварда навеки, ведь именно вечность длится жизнь вампира. Но тогда ей придется предать лучшего друга - вервольфа Джейкоба и тем самым, возможно, заново разжечь древнюю вражду между "ночными охотниками" и их исконными врагами - оборотнями...
Ответ на сообщение mari_190882 от 27/06/2010 - 22:45:37
Вообще фильм не тронул абсолютно. Все эти многострадальные и Абсолютно непонятные метания Беллы... не проиграны однозначно - так и напрашивается: НЕ ВЕРЮ! Одним словом - розовые сопли, от которых тошнит по-моему уже самих актеров.
Да и романтика подкачала - где же пресловутые сцены в палатке, в доме вампиров и тд. Одним словом, где секс? Вообще - где эмоции? нда....
Ах да, порадовали волки - такие коровки, сексуально повиливующие бедрами при перемещениях)))) ✊
Белла в своём любовном треугольнике между вампиром и оборотнем до сих пор не может выбрать с кем же хочет быть - с Эдвардом или Джейкобом. При этом решив, после выпускного школьного бала, стать настоящим вампиром.
На фоне любовных проблем Беллу по-прежнему преследует рыжая вампирша Виктория, которая создала армию новорождённых вампиров. И теперь они в страхе держат весь город Сиэтл.
Эта часть получилась более драйвовой и зрелищной, чем предыдущая. Любовные перипетии главных героев разбавлял не плохой экшен вполне со смотрибельными спецэффектами. Только волки-переростки выглядели какими-то неестественными. И лишь под конец, за исключением финальной боевой экшен сцены, было скучновато.
Хотя я скажу, что в целом эта часть вышла вполне интересная. Такое можно смотреть.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
