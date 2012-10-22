Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
1210 - трейлер
Киноафиша Трейлеры 1210. Трейлер

1210. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 22 октября 2012
1210 – Николай Баранов, ветеран забытой афганской войны, требует положенную «ветеранскую» надбавку к пенсии — тысячу двести десять рублей. Но надбавку отменили. Бывший комроты узнает об этом в годовщину гибели своего сына. Тысяча двести десять рублей замкнули цепь горьких событий. Оскорбленное достоинство, чувство вины и безысходности толкают офицера на страшный поступок. Поступок, который может оправдать только безумие, помноженное на отчаяние. Впрочем, это еще вопрос — он безумен в этом «нормальном» мире или «нормальный» мир сошел с ума от равнодушия?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.8 1210
1210 драма, 2012, Россия
Первый на Олимпе - трейлер 02:01
Первый на Олимпе  трейлер
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Яга на нашу голову - трейлер 01:48
Яга на нашу голову  трейлер
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше