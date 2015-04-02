Гарри Поттер и кубок огня
– В этом году в Хогвартсе пройдет Турнир Трех Волшебников — самое захватывающее и в тоже время самое опасное соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства — Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Каждую школу представляет выбранный чемпион, которого выбирает Кубок Огня и задача каждого — пройти три магических испытания. Но Кубок называет четвертое имя — Гарри Поттер...
Вообще очень жду этих двух фильмовпро Поттера и Хроники Нарнии ФЕНТЕЗИ РУЛЕЗ!!! Качественно снятый фентезт это что-то.
dr. Hell, слешеры не то, как вы грубо их назвали. Сначала ознакомтесь с терминологией, прежде чем выдавать притензии.
зы Но сначала ознакомьтесь с правилами орфографии (вот это действительно прЕтензия)
все ГП классные✊
Извините, но каждому своё. Мне третья часть понравилась больше всех имею я надеюсь на это право?
А четвёртая мне не понравилась этими глупыми непонятными соревнованиями. Не знаю как в книге в фильме они выследят глупо и бессмысленно. Подвергать детей 17 лет опаснейшим состязанием разве не бред?
