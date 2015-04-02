Меню
Гарри Поттер и кубок огня - тизер
Киноафиша Трейлеры Гарри Поттер и кубок огня. Тизер

Гарри Поттер и кубок огня. Тизер

Дата публикации: 23 июня 2009
Гарри Поттер и кубок огня – В этом году в Хогвартсе пройдет Турнир Трех Волшебников — самое захватывающее и в тоже время самое опасное соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства — Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Каждую школу представляет выбранный чемпион, которого выбирает Кубок Огня и задача каждого — пройти три магических испытания. Но Кубок называет четвертое имя — Гарри Поттер...
катя 2 апреля 2015, 12:51
Немножко не в тему, но обращусь к знатокам видео. Слышала, что первый Поттер в отснятом режиссёром варианте был намного длиннее представленного в кино и теперь на видео. Никто не знает, существует ли в природе режиссёрская версия, как это случилось с ВК? Всё таки, по моему скромному мнению, Поттер1 был самым красивым по сравнению с последующими. Обидно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
катя 2 апреля 2015, 12:51
Я наверное не корректно выразилась. Или меня некорректно поняли. Я говорила о том, что ФИЛЬМ "Гарри Поттер и филосовский камень" был красивее чем тайная комната и уж точно чем узнмк Азкабана. Так на мой вопрос ответ существует? Или все знают не больше меня?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Реально ожидаю многого от этого фильма. Так, как так как качество фильмов про прыщавого пацана нарастает с каждым фильмом. Первый фильм фигня, второй уже можно посмотреть, а третий это уже очень качественный фентези заставляющий полностью погрузится в фильм. Судя по ролику 4 часть будет уж по крайне мере не хуже третьей.

Вообще очень жду этих двух фильмовпро Поттера и Хроники Нарнии ФЕНТЕЗИ РУЛЕЗ!!! Качественно снятый фентезт это что-то.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Reader 2 апреля 2015, 12:51
Я прочитала всего Г.Поттера, раз по 5 каждую книгу, включая ту, которая еще не издана в России. Не смотря на то, что разница между книгами и экранизацией существенная, премьеру Кубка жду с нетерпением. Согласна только с тем, что самая точная серия была первая, т.е. почти совсем по книге Philosophi stone. Те кто читал книги about Harry Potter поймет насколько сложно воплотить все в фильме. Но тем не менее все равно жутко интересно, хотя бы потому, что Состав актеров чисто английский и поэтому манеры, юмор, атмосфера и внешность максимально близки к задуманным.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RJ 2 апреля 2015, 12:51
Ай-я-яй, не хорошо на слешеров наезжай... Мы вам жить не мешаем, и вы нас не обсирайте =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dr. Hell 2 апреля 2015, 12:51
слешеры? это теперь так пе_диков модно называть?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RJ 2 апреля 2015, 12:51
Beorn, ну я рада)



dr. Hell, слешеры не то, как вы грубо их назвали. Сначала ознакомтесь с терминологией, прежде чем выдавать притензии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dr. Hell 2 апреля 2015, 12:51
2RJ: Ну так ознакомьте меня, серого (не голубого!))) с терминологией. А то наезжать-то все могут, а вот помочь, просветить, видимо не царское дело...



зы Но сначала ознакомьтесь с правилами орфографии (вот это действительно прЕтензия)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
S.Black 2 апреля 2015, 12:51
И книги, и фильмы про Поттера - ЧУМОВАЯ ТЕМА!!! ОСОБЕННО 4-й фильм и 7-я книжка!!! ВСЕМ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ!!!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ангелок 2 апреля 2015, 12:51
да ладно вам....помоему ГП 3 самый прикольный да и вообще

все ГП классные✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ангелок 2 апреля 2015, 12:51
я тоже собираюсь 4-ый посмотреть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Имхо третья часть была лучше. Этот тоже не плохой, но не более. То есть приятно посмотреть, но мега блогбастером назвать нельзя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Betty, 24/12/2005 - 21:26:19):А уж 3 точно Блогбастер!!!!!Не смешите!!!!!!!4 намного лучше 3!В 4 хоть герои постарше!!!!!!!



Извините, но каждому своё. Мне третья часть понравилась больше всех имею я надеюсь на это право?

А четвёртая мне не понравилась этими глупыми непонятными соревнованиями. Не знаю как в книге в фильме они выследят глупо и бессмысленно. Подвергать детей 17 лет опаснейшим состязанием разве не бред?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Я уже даже боюсь себе представить каким образом друзья Гарри оказались на дне озера, чем их там накачали и чтобы с ними было еслиб их не спасли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МфыЯ 2 апреля 2015, 12:51
Редкостный отстой..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
До 2 апреля 2015, 12:51
Непонятно почему всем стыдно за повзрослевших актеров? Так и представляю себе, как вы сидите у мониторов и краснеете. И , герои книги взрослели и вполне ес-нно когда взрослеют актеры. Вся мужская половина населения земного шара ждала когда ж наконец то у Гермионы появятся сиськи и вот наконец-то дождалась! А они краснеют ай ай ай...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кристя 2 апреля 2015, 12:51
Фильм так то клёвый, но для тех кто читал книгу понятно что не очень интересно✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
8.1 Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка, 2005, США / Великобритания Билеты
