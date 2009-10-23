Menu
Kinoafisha
TV Shows
White Collar
Seasons
White Collar All seasons
White Collar
12+
Production year
2009
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
USA Network
Series rating
8.4
Rate
11
votes
8.2
IMDb
Write review
All seasons of "White Collar"
Season 1
14 episodes
23 October 2009 - 9 March 2010
Season 2
16 episodes
13 July 2010 - 8 March 2011
Season 3
16 episodes
7 June 2011 - 28 February 2012
Season 4
16 episodes
10 July 2012 - 5 March 2013
Season 5
13 episodes
17 October 2013 - 30 January 2014
Season 6
6 episodes
6 November 2014 - 18 December 2014
