Kinoafisha TV Shows Tribes of Europa Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Tribes of Europa

  • Croatia
  • Czech Republic
  • Krka River, Krka National Park, Croatia

Iconic scenes & Locations

Crimson Base
Monument to the uprising of the people of Kordun and Banija, Petrova Gora, Croatia
Street
44400 Glina, Croatia
Studio
Barrandov Studios, Prague, Czech Republic
panorama
Bale, Croatia
moonlike landscape
Pag, Croatia
Filming Dates

  • 9 September 2019 - 20 December 2019
