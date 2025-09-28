Menu
TV Shows
The Witcher
Статьи о сериале «The Witcher»
«Наконец-то красивая девушка в сериале… сыграет роль мужика!»: в гроб «Ведьмака» Netflix вбил последний гвоздь — Кавилл вовремя сбежал
Генерал стал генеральшей.
Write review
28 September 2025 12:19
За кулисами «Ведьмака» сплошная нервотрепка: Кавилл отправил Хемсворта под фанатскую гильотину — а причина ухода банальная донельзя
Актеру предстоит сложный путь.
1 comment
27 September 2025 07:00
$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры
При этом шансы на успех проекта тают на глазах.
Write review
22 September 2025 17:09
«А мог стать “Игрой престолов”»: 4 сезон «Ведьмака» похоронили еще до премьеры — хватило пары кадров с Хемсвортом в роли байкера-Геральта
Больше всего претензий, на удивление, не к Лоренсу Фишберну.
Write review
14 September 2025 13:46
«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?
Ну и какой же музыкальный номер без Лютика.
1 comment
12 September 2025 07:58
Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)
Ходили слухи даже о закрытии производства.
Write review
8 September 2025 11:50
Оценки ниже, чем у аниме про Геральта: приквел «Ведьмака» зрители прозвали «пародией 18+» — один из худших сериалов в истории Netflix
8/10 людей, посмотревших этот ужас, поставили дизлайк.
1 comment
18 August 2025 08:56
Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно
Пока одни создают «Поднятие уровня», другие сами копают себе яму.
5 comments
16 August 2025 17:38
Убивает лишь беременных: в «Ведьмаке» до сих пор не появился самый омерзительный монстр франшизы, и Netflix вряд ли осмелится его показать
Не только выглядит мерзко, но и естество его отвратительно.
1 comment
12 August 2025 08:27
Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет
Те, кто читал книгу, остались без мотивации смотреть дальше.
2 comments
8 August 2025 10:52
Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей
Хотя ее показывают нам нежной, доброй и вообще, лапочкой.
6 comments
8 August 2025 07:29
Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва
Такую кличку получило сразу несколько скакунов, которых просили активнее шевелиться.
Write review
7 August 2025 19:05
Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы
Спасла дочь, но не спасла себя.
Write review
7 August 2025 19:05
Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле
Netflix любит говорить о «ценности франшиз», но в этом случае ценность измеряется только количеством сожженных купюр.
8 comments
5 August 2025 11:50
Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix
Без гриффонов и вурдалаков, но с местным Геральтом.
5 comments
10 July 2025 07:29
Рейтинг 4,3, отечественный Генри Кавилл: русскую попытку снять «Ведьмака» вы если и видели, то забыли как страшный сон
Вместо Геральта из Ривии появился герой из рода Серых Псов.
7 comments
3 July 2025 19:34
Netflix так и не снял вторую «Игру престолов»: хотели избежать одного сходства и сели в лужу
Впрочем, создателю книги о Геральте это подкалывать Мартина не мешает.
Write review
26 June 2025 13:17
Автор «Ведьмака» обещает не следовать примеру Джорджа Мартина с «Ветрами зимы» — но от нападок хейтеров создателя «Игры престолов» защищает
Теперь досталось не только самому Мартину, но еще и сценаристам «“Игры престолов» — и в целом заслуженно.
1 comment
26 June 2025 08:56
Геральт Васильевич меняет внешность: в «Ведьмаке» объяснили смену Кавилла на Хемсворта — все почти как в книге
Похоже, поклонникам оригинальной книжной саги не придется возмущаться хотя бы из-за этого.
4 comments
22 June 2025 17:38
6 нелепых сцен, которые едва не испортили фильмы: от «Звездных войн» до «Трех богатырей»
Моменты с обнажением и горящими «Норами».
Write review
27 August 2024 11:00
Из убийцы монстров — в брутального байкера: нейросеть поместила «Ведьмака» в старый ситком 80-х
Бары, яркие одежды и косухи — все очень необычно.
Write review
17 August 2024 07:30
