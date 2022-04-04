Menu
Kinoafisha TV Shows The Witcher Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Witcher

  • Budapest, Hungary
  • Gran Canaria, Canary Islands, Spain
  • La Palma, Canary Islands, Spain
  • El Paso, La Palma, Canary Islands, Spain
  • Roque Nublo, Gran Canaria, Canary Islands, Spain
  • Maspalomas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain
  • Cuevas Blancas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain
  • San Andrés y Sauces, La Palma, Canary Islands, Spain
  • Agaete, Gran Canaria, Canary Islands, Spain
  • Garafía, La Palma, Canary Islands, Spain
  • Guayedra, Gran Canaria, Canary Islands, Spain
  • Vajdahunyad castle, Budapest, Hungary
  • Tamadaba, Gran Canaria, Canary Islands, Spain
  • Arborfield Studios - Langley Common Road, Barkham, Wokingham, Berkshire, England, UK
  • Berkshire, England, UK
  • Cumbria, England, UK
  • England, UK
  • North Yorkshire, England, UK
  • Barkham, Wokingham, Berkshire, England, UK
  • Wokingham, Berkshire, England, UK
  • UK
  • Poland
  • Spain
  • Lake District, Cumbria, England, UK
  • Studley Royal, Ripon, North Yorkshire, England, UK
  • Hungary
  • Ripon, North Yorkshire, England, UK

Iconic scenes & Locations

castle
Ogrodzieniec, Slaskie, Poland
Season 2
Fountains Abbey, Studley Royal, Ripon, North Yorkshire, England, UK
Season 2
Blea Tarn, Lake District, Cumbria, England, UK
Studio
Origo Studios, Budapest, Hungary
Season 2
Frensham Ponds, Farnham, Surrey, England, UK
Season 2
Hodge Close, Lake District, Cumbria, England, UK
Filming Dates

  • 4 April 2022 - 9 September 2022
