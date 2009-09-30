Menu
The Middle 16+
Production year 2009
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel ABC

8.8
7.7 IMDb
All seasons of "The Middle"
The Middle - Season 1 Season 1
24 episodes 30 September 2009 - 19 May 2010
 
The Middle - Season 2 Season 2
24 episodes 22 September 2010 - 25 May 2011
 
The Middle - Season 3 Season 3
24 episodes 21 September 2011 - 23 May 2012
 
The Middle - Season 4 Season 4
24 episodes 26 September 2012 - 22 May 2013
 
The Middle - Season 5 Season 5
24 episodes 25 September 2013 - 21 May 2014
 
The Middle - Season 6 Season 6
24 episodes 24 September 2014 - 13 May 2015
 
The Middle - Season 7 Season 7
24 episodes 23 September 2015 - 18 May 2016
 
The Middle - Season 8 Season 8
23 episodes 11 October 2016 - 16 May 2017
 
The Middle - Season 9 Season 9
24 episodes 3 October 2017 - 22 May 2018
 
