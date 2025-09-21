Menu
All info
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»
Мини-сериал со звездой «Игры престолов» ругают за исторические неточности, так что вот список для тех, кому история действительно хорошо знакома.
21 September 2025 08:27
Рейтинг 90% и выше: 5 лучших исторических сериалов Netflix (последний видели единицы)
После просмотра хочется погрузиться в эти эпохи хотя бы на неделю.
16 February 2025 19:34
Заменой «Игре Престолов» оказался не унылый «Дом Дракона»: нашли отличный исторический сериал на Netflix
Понравится всем поклонникам Старков и Ланнистеров.
4 comments
4 February 2025 19:34
