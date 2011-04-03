Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
The Killing poster
Kinoafisha TV Shows The Killing Seasons

The Killing All seasons

The Killing 18+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel AMC

Series rating

8.3
Rate 10 votes
8.3 IMDb
Write review
All seasons of "The Killing"
The Killing - Season 1 Season 1
13 episodes 3 April 2011 - 19 June 2011
 
The Killing - Season 2 Season 2
13 episodes 1 April 2012 - 17 June 2012
 
The Killing - Season 3 Season 3
12 episodes 2 June 2013 - 4 August 2013
 
The Killing - Season 4 Season 4
6 episodes 1 August 2014
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more