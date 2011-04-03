Menu
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
AMC
Series rating
8.3
Rate
10
votes
8.3
IMDb
Write review
All seasons of "The Killing"
Season 1
13 episodes
3 April 2011 - 19 June 2011
Season 2
13 episodes
1 April 2012 - 17 June 2012
Season 3
12 episodes
2 June 2013 - 4 August 2013
Season 4
6 episodes
1 August 2014
