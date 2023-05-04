Во 2 сезоне сериала «Звездные войны: Видения» собрано несколько короткометражных анимационных фильмов о жителях далекой-далекой галактики. События разворачиваются в разные периоды на разных планетах. Дочь кузнеца световых мечей берется за опасную миссию, но ей приходится бежать от преследования темных сил. Мальчик, мечтающий стать джедаем, случайно обнаруживает опасную правду о своем происхождении. Дружная семья спасается от войск Империи, когда на их родную планету приходит война. А отважный джедай возвращается к своей запретной любви, чтобы помочь защитить ее королевство от жестокого сегуна.