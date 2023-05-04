Menu
Star Wars: Visions 2021, season 2

Star Wars: Visions season 2 poster
Star Wars: Visions
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 0 minute
"Star Wars: Visions" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Звездные войны: Видения» собрано несколько короткометражных анимационных фильмов о жителях далекой-далекой галактики. События разворачиваются в разные периоды на разных планетах. Дочь кузнеца световых мечей берется за опасную миссию, но ей приходится бежать от преследования темных сил. Мальчик, мечтающий стать джедаем, случайно обнаруживает опасную правду о своем происхождении. Дружная семья спасается от войск Империи, когда на их родную планету приходит война. А отважный джедай возвращается к своей запретной любви, чтобы помочь защитить ее королевство от жестокого сегуна.

Series rating

6.7
Rate 15 votes
7 IMDb

Star Wars: Visions List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Sith
Season 2 Episode 1
4 May 2023
Screecher's Reach
Season 2 Episode 2
4 May 2023
In the Stars
Season 2 Episode 3
4 May 2023
I Am Your Mother
Season 2 Episode 4
4 May 2023
Journey to the Dark Head
Season 2 Episode 5
4 May 2023
The Spy Dancer
Season 2 Episode 6
4 May 2023
The Bandits of Golak
Season 2 Episode 7
4 May 2023
The Pit
Season 2 Episode 8
4 May 2023
Aau's Song
Season 2 Episode 9
4 May 2023
