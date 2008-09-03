Menu
Sons of Anarchy All seasons
Sons of Anarchy
16+
Production year
2008
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
FX
Series rating
7.2
8.5
IMDb
All seasons of "Sons of Anarchy"
Season 1
13 episodes
3 September 2008 - 26 November 2008
Season 2
13 episodes
8 September 2009 - 1 December 2009
Season 3
13 episodes
7 September 2010 - 30 November 2010
Season 4
15 episodes
1 January 1970 - 6 December 2011
Season 5
13 episodes
11 September 2012 - 4 December 2012
Season 6
13 episodes
10 September 2013 - 10 December 2013
Season 7
14 episodes
9 September 2014 - 9 December 2014
