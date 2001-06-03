Menu
Six Feet Under All seasons
Six Feet Under
18+
Production year
2001
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
HBO
Series rating
8.7
11
votes
8.7
IMDb
All seasons of "Six Feet Under"
Season 1
13 episodes
3 June 2001 - 19 August 2001
Season 2
13 episodes
3 March 2002 - 2 June 2002
Season 3
13 episodes
2 March 2003 - 1 June 2003
Season 4
12 episodes
13 June 2004 - 12 September 2004
Season 5
12 episodes
6 June 2005 - 21 August 2005
